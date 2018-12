Klarer Wink in die USA! Russische Staatsmedien veröffentlichen neuste Militärische Technologie

Außenminister Mike Pompeo machte am Dienstag deutlich, dass die USA in 60 Tagen die Einhaltung des Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INF) einstellen werden, es sei denn, Russland “kehrt zur vollständigen und überprüfbaren Einhaltung zurück”.

Diese Massnahmen der USA weitet den Kalten Krieg 2.0 aus. Darauf veröffentlichten die russischen Staatsmedien am Mittwoch ein neues Video, das den Westen daran erinner soll, dass Russland fortschrittliche Waffen besitzt, wie sein neuestes Laserkampfsystem.

Das Peresvet Lasersysteme, basierend auf neuen physikalischen Prinzipien, wurde nun offiziell in den Kampfdienst gestellt, damit es nun von den russischen Streitkräften gestestet werden kann, heißt es in einem veröffentlichtem Papier.

Während seiner Rede vom 1.März dieses Jahres überraschte Putin die Poltische Elite des Landes, indem er behauptete, Russland habe neue Atomwaffen entwickelt, die nicht von der US-Raketenabwehr abgeschossen werden können. Putin sagte auch, dass Laser-Waffensysteme, eine nuklearbetriebene Unterwasser-Drohne und nuklearbetriebene Marschflugkörper in der Entwicklung seien.

Im Juli, etwa zur gleichen Zeit, warnte Putin, dass jedes Land, das versuchen wolle, die Ukraine oder Georgien in den Einflussbereich der NATO einzubeziehen, “an die möglichen Folgen dieser unverantwortlichen Politik denken sollte”, weil Russland “in gleicher Weise auf alle aggressiven Schritte reagieren würde, die Russland direkt bedrohen”.

Nun veröffentlichte das russische Verteidigungsministerium zum ersten mal ein Video mit sechs neuen Superwaffen, darunter die neue Laserwaffe.

As part of the State Armaments Programme, Russian Space Force received a state-of-the-art weapon based on new physic principals – combat laser system. At present, the #Peresvet laser complex has been deployed at the sites, troops train to operate new weapons pic.twitter.com/stvCpV8MCV

— Минобороны России (@mod_russia) 19. Juli 2018