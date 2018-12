Kanada nimmt eine Geisel

“Es ist klar, dass die USA die Frontlinie vor unsere Tür drängen … Wir können die Verhaftung von Meng Wanzhou durch die USA uneingeschränkt als eine Kriegserklärung gegen China betrachten.”

Ng Han Guan/AP/dpa

So las man in einem Leitartikel in der Global Times of China, nachdem Meng Wanzhou, Chief Financial Officer des chinesischen Unternehmens Huawei, am 1. Dezember von der kanadischen und amerikanischen Regierung als Geisel genommen wurde. Die Tochter des Gründers von Chinas größtem Telekommunikationsunternehmen wurde am 1. Dezember unter dem Vorwand eines US-Auslieferungsersuchens willkürlich von der kanadischen Polizei in Vancouver beim Transit zwischen zwei Flugzeugen verhaftet und inhaftiert.

Die Verhaftung hat China schockiert und verärgert, während sich in Kanada die große chinesische Bevölkerung fragen muss, wie sicher sie ist. Der Hintergrund der Verhaftung ist ziemlich einfach. Huawei ist zu einem globalen Konkurrenten auf dem globalen Telefonmarkt geworden, und ihre 5G-Handys sind…..