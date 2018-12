Jemen: Durchschnittlich werden jede Woche 123 Zivilisten getötet oder verwundet

Die Flüchtlingsagentur der Vereinten Nationen berichtete, dass es von August bis Oktober fast 1.500 zivile Opfer im Jemen gab, die jüngste schlimme Zahl, die aus einem vierjährigen, von Saudi-Arabien geführten Krieg gegen das verarmte arabische Land hervorgeht.

Das Büro des UN-Hochkommissars für Flüchtlinge sagte am Freitag: Daten aus dem Jemen zeigen, dass durchschnittlich 123 Zivilisten jede Woche während der drei Monate getötet oder verwundet wurden. In der gesamten Zeit in der der Krieg dauert sind es mehr als 16’000 Zivilisten.

Die Agentur sagte von den 1.478 zivilen Verlusten sind 33 Prozent Frauen und Kinder.

Am Freitag fand nördlich von Stockholm eine treffen statt zwischen einer Houthi-Delegation und dem UN-Gesandten Martin Griffiths.

Die Houthi-Delegation erklärte, dass die Gespräche in fünf Hauptabschnitte unterteilt worden seien, darunter die Öffnung des Flughafens in der Hauptstadt Sana’a für Hilfsmaßnahmen. Die Delegation fügte noch hinzu, dass auch ein Gefangenenaustausch von beiden Seiten stattfinden würde.

Die Gespräche wurden am Donnerstag mit einer positiven Note eröffnet, wobei die Konfliktparteien einem breiten Gefangenenaustausch zustimmten und die Hoffnung aufkeimten, dass sich die Gespräche nicht wie in der Vergangenheit wieder in weitere Gewalt fortsetzten würden.

In einer Pressemitteilung aus Sana am späteren Freitag sagten die Houthis, dass ihre Delegation sich mit Griffiths getroffen habe und sich darauf freue, dass die Gespräche erfolgreich verlaufen seien und konkrete Fortschritte erzielt würden.

“Der internationale Gesandte diskutiert die Bedeutung solcher Konsultationen und bekräftigte, dass in drei wichtigen Fragen Fortschritte erzielt werden müssen: dem allgemeinen Rahmen, der politischen Lösung und der Ruhe sowie vertrauensbildenden Maßnahmen”.