Frankreich: Reizgasgranaten mit Sprengstoff gegen Demonstranten

Der französische Präsident Emmanuel Macron setzt beim Kampf gegen die Gelbwesten-Proteste auch die Reizgasgranate GLI-F4 ein. Diese insgesamt 190 Gramm schwere Granate enthält zusätzlich zu dem Reizstoff und ihren Bauteilen auch 25 Gramm des Sprengstoffes TNT und explodiert Sekunden nach ihrer Aktivierung.

„Gelbwesten“ trotzen Polizeiangriffen und Massenverhaftungen

Am vierten Samstag in Folge demonstrierten vorgestern in ganz Frankreich „Gelbwesten" („Gilet Jaunes") gegen die rechte Regierung von Emmanuel Macron. Androhungen staatlicher Gewalt und eine massive Mobilisierung der Sicherheitskräfte konnten sie nicht einschüchtern.