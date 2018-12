Die Sicht der Anderen: Das russische Fernsehen über die Führungskrisen in der EU

In dem wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens wurde heute die Führungskrise in der EU behandelt, die man derzeit in Frankreich, Großbritannien und Deutschland beobachten kann. Ich habe den Beitrag übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Nie zuvor seit dem Zweiten Weltkrieg bot die politische Landschaft Europas einen so erbärmlichen Anblick. Sehen Sie selbst. Vor dem Hintergrund dessen, was in Frankreich passiert, fiel das Vertrauen in Präsident Macron in Frankreich auf ein….



Die Sicht der Anderen: Das russische Fernsehen über Ultimaten der USA und den INF-Vertrag

Im wöchentlichen russischen Nachrichtenüberblick ging es am Sonntag unter anderem um die Ultimaten, die die USA in der vergangenen Woche gestellt haben. Ich habe den Beitrag übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die vergangene Woche sollte für Russland sehr besorgniserregend werden. Zumindest war dies das Ziel in Washington. Amerika ist bereits in die Sprache der Ultimaten verfallen. Es wurden gleich zwei gestellt. Zunächst heißt es, es sei….



Die Sicht der Anderen: Das russische Fernsehen über die CDU und die Wahl von AKK

Im wöchentlichen Nachrichtenüberblick des russischen Fernsehens war natürlich auch der Führungswechsel in der CDU ein Thema. Wie das russische Fernsehen den CDU-Parteitag sieht, habe ich hier übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

517 gegen 482 Stimmen. 3,6% der Delegierten machten Annegrete Kramp-Karenbauer zur Führerin der Christlich-Demokratischen Union. Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse der Stichwahl konnte sie die Emotionen nicht zurückhalten. In diesem Moment war eine weitere Person in der Halle, die auch…..