Der tragische Beginn des US-Imperialismus

“The Charge of the Rough Riders” (Der Angriff der rauen Reiter) von Frederic Remington (1898) zeigt eine Szene aus dem spanisch-amerikanischen Krieg, in der die erste freiwillige Kavallerie des zukünftigen Präsidenten der USA Theodore Roosevelt über die Leichen der Spanier in Kuba vorrückt.

Imperium. Das ist ein Wort, das die meisten Amerikaner verabscheuen. Schließlich sind die Vereinigten Staaten durch ihre Rebellion gegen das große (britische) Reich von damals entstanden. Amerikanische Politiker, Entscheidungsträger und die Öffentlichkeit ziehen es seit langem vor, sich die USA als ein Leuchtfeuer der Freiheit in der Welt vorzustellen, das Licht für diejenigen bringt, die in der Finsternis des Despotismus leben. Europäer, nicht Amerikaner, so glaubt man, hatten Imperien. Eine Version dieses Mythos hat die Republik von ihren frühesten kolonialen Ursprüngen an durchdrungen, und nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein.

Nach der alten historischen Erzählung waren die USA immer eine demokratische Republik und haben sich (von 1898 bis 1904) nur kurz mit unverhohlenem…..