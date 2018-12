Chinesischer Militärbeamter: “Wir sollten Schiffe der US-Marine angreifen”, die in chinesische Gewässer eindringen

Ein hoher chinesischer Militärbeamter hat erklärt, dass Peking sich darauf vorbereiten sollte, Marineschiffe der Vereinigten Staaten anzugreifen wenn die USA gegen chinesische “Territorialgewässer” verstoßen, so Taiwan News.

Bild Medien China

Dai Xu, Präsident des Institute of Marine Safety and Cooperation und Oberbefehlshaber der PLA Air Force, sagte angeblich auf einer Samstagskonferenz in Peking:

Wenn die US-Kriegsschiffe wieder in chinesische Gewässer eindringen, schlage ich vor, dass zwei Kriegsschiffe geschickt werden: eines, um es zu stoppen, und eines, um es zu rammen… In unseren Territorialgewässern werden wir nicht zulassen, dass US-Kriegsschiffe Unruhe stiften. Die USA mischen sich immer wieder in Chinas Angelegenheiten ein, also warum kann China nicht in Gebiete wie Hawaii gehen, wo die USA “dominant” sind”,

Xu bezog sich auf die häufigen Freedom of Navigation Operations (FONOPs) der Vereinigten Staaten im Südchinesischen Meer – zuletzt waren es zwei US-Militärschiffe, die vier Tage lang durch die Region schifften – das wurde auch so vom Pentagon bestätigt.

Ein Lenkwaffenzerstörer der Arleigh Burke-Klasse (Lenkraketenzerstörer) und ein Öler der Henry Kaiser-Klasse segelten am Mittwoch durch die Taiwan-Straße. Sie nannte es einen Routinetransport.

“Die USS Stockdale (DDG-106) und die USNS Pecos (T-AO-197) führten am 28. November (Ortszeit) in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht einen routinemäßigen Taiwan Strait Transit durch”, sagte Lt. j.g. Rachel McMarr, eine Sprecherin der U.S. Pazifikflotte, gegenüber USNI News in einer E-Mail. “Der Transit der Schiffe durch die Taiwan-Straße zeigt das Engagement der USA für einen freien und offenen Indo-Pazifik. Die U.S. Navy wird weiterhin fliegen, segeln und operieren, wo immer es das internationale Recht erlaubt.” ..so USNI Nachrichten

Xu schlug auch vor, dass ein Konflikt im Südchinesischen Meer China dazu bringen könnte, Taiwan ins Visier zu nehmen und die Wiedervereinigung zu erzwingen.

Es würde die Gelegenheit der Vereinigung mit Taiwan erhöhen…. Lasst uns einfach vorbereitet sein und warten. Sobald sich eine strategische Chance ergibt, sollten wir bereit sein, Taiwan zu übernehmen,



so XU in den Medien.