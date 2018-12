Bevorstehender Anschluss Libyens an EU-Überwachung ist rechtswidrig!

“Behörden in Libyen sollen noch im Dezember an das europäische Überwachungssystem EUROSUR angeschlossen werden. Politisch ist dies äußerst problematisch, denn die militärische Küstenwache erhielte auf diese Weise die Koordinaten von Flüchtlingsbooten. Das legitimiert die brutale Truppe, die für Menschenrechtsverletzungen gegenüber Geflüchteten berüchtigt ist. Ich halte das Vorhaben aber auch für rechtswidrig: Vor der Weitergabe von Informationen durch EU-Mission an Drittstaaten müssten zunächst mehrere Verordnungen geändert werden”, kritisiert der europapolitische Sprecher der Fraktion DIE LINKE, Andrej Hunko.

Laut dem Auswärtigen Amt soll Libyen bis Ende des Jahres an “Seepferdchen….