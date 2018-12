Dass die City of London eine Gangster-Zentrale ist, hat sich ja weithin herumgesprochen; dass sie maßgeblich am 1. und auch am 2. Weltkrieg beteiligt gewesen ist sowie an allen Kriegen der USA nach dem Zweiten Weltkrieg dringt auch allmählich ans Licht. Aber wer kannte schon die unappetitlichen Details? Und dann wird das bewusst verdummte Volk auch noch auf den Arm genommen und nochmals um seine Pfennige, Peseten, Kronen, Lira oder Euros betrogen, indem sie in Millionen Boulevard-Blättern diesen “netten, lieben, ganz normalen” Billionärs-Menschen auf die gedeckten Tafeln und in die Schlafgemächer schauen dürfen. Wir brauchen mehr gelbe Westen!

VIDEO: DAS SPINNENNETZ

Englands Zweites Imperium. Korrumpierung der globalen Ökonomie. Das Netzwerk von Steueroasen der britischen Elilten. (1 Mill. Besuche)

Seit es vor genau 10 Wochen auf YouTube hochgeladen wurde Michael Oswalds zukunftsträchtige Dokumentär-Film über Britannien und sein Steueroasen-Imperium 1,000,000 angeschaut . «Das Spinnen-Netz: Britanniens zweites Imperium» ….Video mit deutschen Untertiteln…….