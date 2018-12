Kommentar: Irrenhaus CDU – Merkel gestürzt, um Merkel-Klon zu wählen

Geschafft! Bild: CDU/Tobias Koch

Was hat sich die CDU nur dabei gedacht? Da wollte sie Merkel loswerden, die Kritik nach der Flüchtlingskrise und den verlorenen Wahlen war gewaltig. Und anstatt für einen Neuanfang zu stimmen, wird der Merkel-Klon AKK als neue Chefin gewählt.

Ich sollte vorwegschicken, dass ich keiner Partei in Deutschland nahe stehe. Mehr noch: Ich bin auch der Meinung, dass in Deutschland keine Demokratie herrscht. Zur Demokratie gehört nämlich, dass es offene gesellschaftliche Diskussionen…..

Die CDU und ihr “Politkrimi”

Keiner der Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz stand für einen Aufbruch Richtung Zukunft, mit AKK bleibt nur noch etwas fester alles beim Alten, wenn auch ein wenig weiter rechts

Was für ein Wirbel. Da tritt Angela Merkel nach 18 Jahren (!) als Parteivorsitzende ab, bleibt aber weiter Bundeskanzlerin, was sie seit 2005 ist. Leider hat Deutschland nicht eine Regelung zur Amtszeitbegrenzung. So muss erst die Stimmung anschwellen, dass sich etwas ändern muss, was anderswo als Takt vorgegeben wird. Der Rücktritt von Merkel als Parteivorsitzende und die Tatsache, dass die CDU-Delegierten drei Kandidaten auf einmal in einer Demokratie auch in der Partei…..