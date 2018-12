Es brennt nicht nur Paris. Es kam auch in anderen französischen Städten zu Zusammenstößen. Fast tausend Verhaftungen am Abend. Am gestrigen Tag benutzte die Polizei, auf Befehl der Politik, gepanzerte Fahrzeuge, um die Revolte niederzuschlagen.

Doch die „gelben Westen haben die Unterstützung der Mehrheit der Franzosen. Macron scheint widerstehen zu konnen, doch wie lange noch, eine Woche? Videos und mehr…….