Die Herstellung von Wahrheit

Wenn du einer von den Millionen von Menschen bist, die trotz der überwältigenden Beweise immer noch glauben, dass es so etwas wie “die Wahrheit” gibt, dann solltest du diesen Aufsatz vielleicht nicht lesen. Ernsthaft, es kann äußerst beunruhigend sein, wenn man entdeckt, dass es so etwas wie “die Wahrheit” nicht gibt…. oder besser gesagt, dass das, was wir alle seit der Zeit, in der wir Kinder waren, als “Wahrheit” betrachten müssen. Dass es nur das Produkt einer Machttechnik ist und nicht ein empirischer Zustand des Seins. Menschen, die zum ersten Mal auf diese Tatsache gestoßen sind, sind dafür bekannt, völlig auszuflippen und über das “Wort Gottes” oder “die unveränderlichen Gesetze der Quantenphysik” zu plaudern und andere Menschen auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen oder sie einzusperren und ihnen Thorazin zu injizieren. Ich will nicht für so etwas verantwortlich sein, also betrachte dies als einen Warnhinweis.

OK, jetzt, da das geklärt ist, lasst uns einen Blick darauf werfen, wie “Wahrheit” hergestellt wird. Es ist eigentlich nicht so kompliziert. Siehst du, die “Wahrheit” ist… ..