Armee auf dem Weg nach Paris

Armee unterwegs nach Paris” – Diverse Videos und Bilder von Militär- und Panzerfahrzeugen gehen Viral im Netz

8 Decembre à Paris

Les forces de l’ordre peuvent utiliser les armes dont elles disposent pour assurer l’ordre: LegitimeDefense .

L’Armée doit venir en renfort pour protéger nos forces de l’ordre ! pic.twitter.com/HwPuen9nFl — Srewob Nicky (@GaiLuronNicky) 6. Dezember 2018

Armee unterwegs nach Paris



……passend noch einige Meldungen dazu……

Es geht um Macrons Kopf – Demonstranten rufen zum Sturm auf seinen Amtssitz auf….hier…….

Französische Polizeigewerkschaft ruft zum unbefristeten Streik auf: “Derselbe Kampf wie Gelbwesten”.. ..hier mehr……

Chef von Polizei-Gewerkschaft VIGI zu RT: “Wir haben dieselben Forderungen wie die Gelbwesten”

…..passend noch……

Frankreich: Die Gewalt der verunsicherten Staatsmacht

“Schüler auf Knien vor der Polizei” – kurz vor dem 4. Akt der Proteste der Gelben Westen sorgen Videos mit polizeilichen Gewaltakten für den nächsten Wirbel

Sechs Fußballmatches der ersten Liga wurden abgesagt. Das mag als weniger wichtig erscheinen angesichts dessen, was es sonst an Ereignissen zu den Protesten in Frankreich zu melden gäbe. Aber wenn das Milliardengeschäft der größten Unterhaltungsbranche derart durcheinandergebracht wird, dass schon über die Absage eines ganzen Spieltags diskutiert wird, so ist das ein weiteres Zeichen dafür, dass die Alarmstufe im Nachbarland mittlerweile auf glühend Rot steht.

Wer hätte bei der ersten Ankündigung der Proteste der Gelben Westen Mitte November gedacht, dass sie das ganze Land derart erfassen können? Die Nervosität ist, wie nicht nur Medienberichten….

Eine Minute vor 12: Der morgige Samstag wird zum Schicksalstag Frankreichs… .hier mehr……

Frankreich: Polizeigewerkschaft solidarisiert sich mit Gelbwesten – „Wir wollen Teil des Volkes sein“ – Rücken Panzer in Paris ein?… mehr hier……