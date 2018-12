Am Samstag entsendet Frankreich mehr als 89.000 Polizisten aus Angst vor der Rebellion

Die französischen Regierung wird am Samstag mindestens 8.000 Bereitschaftspolizeikräfte allein nur in Paris einsetzen, und laut Premierminister 89.000 im ganzen Land.

Neben der Schließung des Eiffelturms am Samstag haben auch mehrere Pariser Museen angekündigt, dass sie an diesem Wochenende geschlossen sind.

“Die angekündigten Demonstrationen am Samstag, den 8. Dezember, in Paris können die Sicherheit der Besucher nicht garantieren.”

Obwohl Macrons Regierung die geplante Treibstofferhöhung um sechs Monate verschoben hat, hat die Gelbwesten-Bewegung ihre Anhänger aufgerufen, “auf Kurs zu bleiben”. Aufrufe werden über Facebook organisiert und publiziert.

Ein Putschversuch?

Französische Geheimdienste meldeten dem Schloss Elysee – der offiziellen Residenz von Präsident Macron – das es sich angesichts von “Aufrufen zum Töten” und “das tragen von Waffen und Angreifen” von Regierungsbeamten, Parlamentariern und Polizisten, es sich um Putschisten handeln muss. Wir erleben einen Putschversuch”, sagten die Quellen von Le Figaro.

Am Donnerstag sagte Eric Drouet, Leiter der Gelben Weste,

“Samstag wird es den Showdown geben. Wir werden in den Elysee marschieren”

Le Figaro berichtet auch, dass die Demonstrationen am Samstag mit beispielloser Gewalt auftreten können, da sie “einen harten Kern radikalisiert hat” der von ” extremen Rechten als auch der extremen Linken” dominiert wird.

BREAKING: France protests turn violent, as yellow-jacket protesters begin clashing with police.

One thing is becoming abundantly clear, these protests are not about a “gas tax increase.”

They want corrupt globalist Macron to step down. pic.twitter.com/Rf8zrJzI2s

— Mike Tokes (@MikeTokes) 6. Dezember 2018