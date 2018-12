Die USA “regeln” bereits die Zeit nach Poroschenko

Die nach aktuellen “Umfragewerten” mit Abstand führende und US-hörige Präsidentschaftskandidatin der “Ukraine” – Julia Timoschenko ist nun wenige Wochen vor dem Wahlkampfbeginn in der Ukraine – in die USA geflogen, um sich mit Trumps “Ukraine-Bevollmächtigten” Kurt Volker, US-Senator (aus Arkansas) Tom Cotton und “gewissen” Herren der regierungsnahen US-“Denkfabrik” Atlantic Council zu treffen. Ukraine-Experten gehen dabei davon aus, dass die USA die Zeit nach Poroschenko in der Ukraine planen, der in den ukrainischen Umfragewerten irgendwo bei 5-10% liegt. Quelle. 2

