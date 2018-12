Wissenschaftler finden einen Gehirnbereich, der Ängste hemmt

Neuer Gehirnbereich

Eine kürzlich in der Zeitschrift Nature Communications veröffentlichte Studie hat einen neuen Hirnbereich identifiziert, der den Ausdruck und die Hemmung von Angst steuert. Die Studienergebnisse haben wichtige Auswirkungen auf die Behandlung von posttraumatischen Belastungsstörungen.

Nach jüngsten Schätzungen litten 3,6 Prozent der erwachsenen Bevölkerung in Europa im vergangenen Jahr an einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), während fast 7 Prozent die Krankheit zu irgendeinem Zeitpunkt in ihrem Leben hatten.

Obwohl fast die Hälfte aller Erwachsenen während ihres Lebens mindestens ein traumatisches Ereignis erleben, entwickeln nicht alle von ihnen PTBS-Symptome, zu denen erschreckende Rückblenden des….