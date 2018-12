Russland warnt vor dem Entstehen von “Quasi-Staaten” in Syrien

Moskau verurteilt alle Maßnahmen, die zu einem Entstehen der so genannten “quasi-staatlichen” Formationen in Syrien führen könnten, da sie die Gefahr einer völligen Destabilisierung der Region fördern können, sagte der russische Präsidentensprecher Dmitri Peskow am Montag.

“Wir sind absolut gegen alle Maßnahmen auf dem Territorium Syriens, die zu einem Entstehen von “quasi-staatlichen” Formationen führen könnten, die die territoriale Integrität Syriens beeinträchtigen könnten”, sagte Peskov vor dem Moskauer Staatsinstitut für Internationale Beziehungen (MGIMO).

“Solche Maßnahmen würden zu einer absoluten Destabilisierung der gesamten Region führen”, sagte der Sprecher des russischen Präsidenten Putin.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hatte bereits angekündigt, dass sich die Staats- und Regierungschefs Russlands und der Türkei bei ihrem Treffen in Buenos Aires am Wochenende am Rande des G20-Gipfels auf Schritte zur Umsetzung von Abkommen über die entmilitarisierte Zone Syriens in Idlib geeinigt haben.

Entmilitarisierte Zone in Syriens Idlib

“Die Situation ist etwas schwieriger, als es anfangs schien”, sagte er und beschrieb die Entwicklung in diesem Gouvernement, mit anhaltenden Granatenangriffen von Militanten.

“Dieses Thema wurde vor einem Tag zwischen den Präsidenten Putin und Erdogan angesprochen”. Er und fügte hinzu, dass die Türkei ihre Verpflichtungen in Idlib gewissenhaft erfüllt.