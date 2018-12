Patente: China etabliert sich als Großmacht

Die Zahl der Patentanträge stieg 2017 um 5,8 Prozent auf über 3,17 Millionen gegenüber dem Vorjahr, die meisten Anmeldungen entfallen auf China.

WIPO-Direktor Francis Gurry stellt den Jahresbericht vor. (Bild: WIPO/Berrod)

Die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) hat am Montag zum achten Mal in Folge einen globalen jährlichen Patentrekord gemeldet. Laut ihrem Bericht zu Immaterialgüterrechten 2018 erreichten die zuständigen Ämter weltweit im vorigen Jahr gut 3,17 Millionen Patentanträge, was einem Plus von 5,8 Prozent gegenüber 2016 entspricht. Allein beim chinesischen “State Intellectual Property Office” (SIPO) gingen demnach 1,38 Millionen Anmeldungen ein, während es 2016 noch glatt 1,3 Millionen waren. Der Zuwachs wäre vermutlich wieder deutlich größer ausgefallen, wenn das SIPO nicht seine…..