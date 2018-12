Mit Volldampf und allen Mitteln in den nächsten Weltkrieg

Fast fünf Jahre nach dem Regimechange in der Ukraine, einer beispiellosen militärischen Aufrüstung Europas und unzähligen NATO-Manövern an Russlands Grenzen, steuert die USA dem Höhepunkt entgegen. So entblödet sich der Atlantische Rat (Atlantic Council=NATO) nicht, der Ukraine einen Sabotageakt gegen die Krimbrücke zu empfehlen und somit einen Bündnisfall zu konstruieren.

Vorliegende Übersetzung sprengt den Rahmen alles vorher Dagewesenes. Als ich das gelesen habe, fragte ich mich, ob dieser Typ wahnsinnig ist. Nein, ist er nicht! Zählt man die Fakten zusammen, nicht die von Kriegsgeilen Politikern und Medien verbreiteten, sondern die Hintergründe die verschwiegen werden , dann ist dieser Aufsatz kein Zufall, sondern Teil der Strategie. Der von USA Gnaden ukrainische Präsident Poroschenko, mit miserablen Umfragewerten zur bevorstehen Präsidentschaftswahl am 31. März 2019, braucht Erfolge um an der Macht zu bleiben. Warum nicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Man provoziert Russland…..