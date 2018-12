Reptilienaugen? ….oder Fake?



Dieser Ausschnitt wurde in einem Interview über “Atheist to Holiness” auf АллатРа ТВ, einem YouTube-Kanal, gefunden.



Ein interessanter Punkt im Video;

Das “Blinzeln” geschieht genau dann, wenn der Typ sagt: “Die Kinder Gottes, die später Götter wurden”.

Genau zu diesem Zeitpunkt als er das sagt blinzelt sie mit den Augen und blinzelt dann schaut sie mit einem gruseligen Lächeln auf ihn zurück.

https://www.youtube.com/watch?v=Ywy9P… and go to the 12:56 mark in