Mordfall Marielle Franco: Justiz in Brasilien zensiert Fernsehsender 0 Globo

Gedenkmarsch für Marielle Franco und Protest gegen die Militarisierung in Rio de Janeiro am 21. März

Rio de Janeiro. Ein Fall von staatlicher Medienzensur sorgt in Brasilien für Empörung. Ein Gericht in Rio de Janeiro hat dem großen Fernsehsender O Globo untersagt, Informationen über die Ermittlungen im Mordfall Marielle Franco und Anderson Gomes zu verbreiten. Franco fiel am 14. März dieses Jahres einem gezielten Anschlag zum Opfer, dabei wurde auch ihr Chauffeur erschossen.

Der professionell ausgeführte Mord an der afrobrasilianischen Stadträtin von der Partei Sozialismus……