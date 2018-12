Gelbe Westen Tag 1 Bundesweit am 01.12.2018 – kleiner Tagesbericht Bilder+Videos

Paar Bilder doppelt drin, keine Zeit gehabt für professionelle Bearbeitung… Zitat: “Liebe Freunde, die neuste Mode aus Frankreich, aus Paris ist nun auch in Wiesbaden angekommen. Neun Freunde und ich konnten der Versuchung nicht widerstehen , unsere Kreationen in der Hessischen Landeshauptstadt auszuführen. Gendergerecht trugen wir alle das gleiche Unisex-Modell, an dem wir uns auf dem Bahnhofsplatz gut erkennen konnten. Ich weiß, zehn Männer und Frauen machen noch keine Mode-Revolution, ABER was nicht ist, das kann noch werden.

