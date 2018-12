Es gibt keine Anklage gegen Julian Assange, so dass Lügen den Platz der Beweise einnehmen

von Paul Craig Roberts

Julian Assange ist nicht schuldig an einem Verbrechen. Aber Washington wird ihn trotzdem verurteilen. Dokumente werden gefälscht, um zu zeigen, dass Assange sich in der ecuadorianischen Botschaft in London mit Paul Manafort und einigen Russen getroffen hat.

Die Protokolle aller Besuche in der Botschaft wurden freigegeben und zeigen keine solchen Treffen an.

Diese neueste Fabrikation wurde vom Guardian der Öffentlichkeit vorgestellt, früher eine linke Zeitung, heute aber ein MI6-Asset. Luke Harding, der die gefälschten Dokumente geleakt hat, ist entweder extrem leichtgläubig oder selbst ein MI6-Agent.

Der Zweck des Leaks ist es, in der Öffentlichkeit zu verbreiten, dass Assange zusammen mit Trump und Putin an „Russiagate“ beteiligt war. Die Tatsache, dass keine Beweise dafür gefunden wurden, dass Russiagate existiert, außer als erfundene Behauptung, um einen speziellen Staatsanwalt zu rechtfertigen, der gegen Präsident Trump ermittelt, hat den weiteren Gebrauch dieser Ente nicht aufgehalten.

Washington und London verlassen sich auf die Unbekümmertheit der Öffentlichkeit, um ihre Schamlosigkeit abzuschirmen.

Julian Assanges Leben wurde ruiniert, weil er ein professioneller Journalist war, der die Wahrheit sagte, anstatt als Marktschreier der herrschenden Elite zu dienen. Nun ist die Absicht, ihm einen Schauprozess zu machen und ihn ohne Beweise zu verurteilen, indem man sich auf Medienhuren stützt, um gefälschte Beweise dafür zu verbreiten, dass ein Treffen, das es nicht gab, stattgefunden hat, und ohne Erklärung, wie ein solches Treffen, wenn es tatsächlich stattgefunden hat, Spionage darstellen würde.

Der ehemalige britische Botschafter Craig Murray erklärt die beschämende Nenutzung der Regierungsgewalt gegen eine unschuldige Person, die sich in den letzten sechs Jahren unter unseren Augen entwickelt hat. Was Assange angetan wird, ist so schlimm wie jeder von Stalins Schauprozessen und noch schlimmer, weil es vor den Augen der westlichen Demokratie abläuft.

Dies schreibt Botschafter Murray:

27. November 2018

Assange hat Manafort nie getroffen. Luke Harding und der Guardian…..