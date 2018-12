Das Böse ist gestorben

Eine gute Nachricht: George H.W. Bush ist tot, endlich. Wenigsten kann er jetzt keinen Schaden mehr anrichten. Aber der Schaden, den er angerichtet hat, reicht.

So wie sein Vater mit den Nazis gute Geschäfte gemacht hat, so wollte Bush eine Neue Weltordnung – und er hat davon mit Begeisterung und oft gesprochen. Und jetzt haben wir es damit zu tun, in nicht geringem Ausmaß, wegen seiner Machenschaften und denen seines Frösche quälenden, Massenmordenden Sohnes – der in in das Amt kam (von wo aus er seinen Massenmord ausführen konnte), nur weil sein bestens verknüpfter Vater die Beziehungen spielen ließ.

Die gesamt Bush-Familie ist ein Verbrechersyndikat, das die Corleones erblassen lässt (mit George W. Bush in der Rolle von Fredo).

Bush der Ältere war am 22. November 1963 nicht in Dallas und kein CIA-Beamter ….