Wissenschaftler: Schwache Ozean-Zirkulation könnte auf die kommende Mini-Eiszeit hindeuten

Eine schwache Zirkulation von Meeresgewässern im Nordatlantik könnte bedeuten, dass eine Mini-Eiszeit nicht mehr weit entfernt ist. Wissenschaftler haben entdeckt, dass die abnehmenden Strömungen denjenigen ähneln, die unmittelbar vor der Kleinen Eiszeit stattfanden, einem Kältewinkel, der zwischen 1600 und 1850 n. Chr. beobachtet wurde.

Während der Kleinen Eiszeit erstarrte die Ostsee zusammen mit vielen Seen und Flüssen in Europa in Eis. Neue und aktuelle Studien zeigen, dass die Strömungen im Nordatlantik seit 1.500 Jahren am niedrigsten sind. So schreibt die Daily Mail:

Die Forscher untersuchten die Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), den Zweig der nordatlantischen Zirkulation, der warmes Oberflächenwasser in die Arktis und kaltes tiefes Wasser in Richtung Äquator bringt.

Die Forschung, die von Dr. Christelle Not und Dr. Benoit Thibodeau vom Department of Earth Sciences und dem Swire Institute of Marine Science der Universität von Hongkong gemeinsam geleitet wurde, wird als direkte Folge der globalen Erwärmung interpretiert und der damit verbundenen Schmelzung des grönländischen Eisschilds.

Eine langsamere Zirkulation im Nordatlantik kann tiefgreifende Veränderungen sowohl im nordamerikanischen als auch im europäischen Klima, aber auch im Sommer und Monsunregen in Afrika und Asien bewirken.

Wissenschaftler sind dabei, dem Klimawandel und der globalen Erwärmung eine Mini-Eiszeit zuzuschreiben.

„Die Entdeckung dieser neuen Aufzeichnung von AMOC wird unser Verständnis der Treiber verbessern und letztendlich dazu beitragen, mögliche Veränderungen in der nahen Zukunft infolge der globalen Erwärmung besser zu verstehen“, sagte Dr. Thibodeau.

„Während wir unsere Temperaturrekonstruktion für das 20. Jahrhundert gegen die instrumentelle Messung erden konnten, ist dies während der Zeit der Kleinen Eiszeit nicht möglich“, fügte Not hinzu. „Daher müssen wir weitere Analysen durchführen, um diese Hypothese zu festigen.“

Diese Abschwächung der Strömung wird wegen des Mangels an Langzeitaufzeichnungen des AMOC immer noch heftig diskutiert.

