Unmenschliche Details und neues Video aus dem Todestrakt von Florida

Aufgrund einer Anfrage der Tampa Bay Times stellte die Gefängnisbehörde von Florida ein Video aus dem Todestrakt zur Verfügung. Ein solcher Einblick war bis jetzt noch nicht im Internet oder TV zu sehen.

Wir zeigen seit Jahren auf unserer Internetseite folgendes Bild von einer Todeszelle in Florida. Mittels einer solchen Zelle wird auch Lancelot Armstrong, den wir seit Jahren betreuen, gequält. Seit 1991 muss er in dieser Zelle verharren und dies 23 Stunden jeden Tag. In der Zelle gibt es eine metallene Toilette und Waschgelegenheit, sowie eine Pritsche mit einer dünnen Matratze. Kein richtiger Stuhl, kein richtiger Tisch… An der….Video und mehr……