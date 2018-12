Donald Trump: Freigabe von Berichten ''verheerend'' für Demokraten

Carlyle Group

Nach seiner Präsidentschaft, die nur eine Amtszeit währte, folgte Bush dem früheren CIA-Direktor Frank Carlucci und trat in die Beteiligungsgesellschaft Carlyle Group ein. Die Schattenbank wurde so mächtig, dass sie große US-Rüstungskonzerne kaufte. Wie schon Samuel und Prescott Bush profitierte also auch George H.W. Bush wirtschaftlich vom Kriegsgeschäft, dem Sohn George W. Bush als 43. Präsident zur Konjunktur verhalf. Klick Bild für mehr.