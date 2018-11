Immer wenn wir Netzfrauen, denken schlimmer geht es nicht mehr… tote Babyhaie als Andenken

Die gibt es immer noch und zwar in Miami Beach. Die Haie sollen Nebenprodukte der kommerziellen Fischerei sein. Sie werden nicht wieder ins Meer geworfen, sondern in Flaschen mit einer Alkohollösung getan und dann an Touristen verkauft!

Also nicht nur in Asien findet man schreckliche Souvenirs, sondern auch in den USA.

In Hongkong fanden wir überall getrocknete Haiflossen. Mehr als ein Drittel stammen von gefährdeten oder bedrohten Haien! Jetzt diese unsäglichen Flaschen mit toten Babyhaien !



Das Massensterben geht weiter! Grausiger Fund in Hawaii 100 Babyhaie wurden tot am Strand entdeckt und hunderte Haie in ‚Geisternetz‘ verheddert, das in der Karibik treibt – …mehr…..