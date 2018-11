EU! Kritik an Massenmigration wird zu einer Straftat!

Klick Bild für Video in deutsch

Die EU hat entschieden! Kritik an Massenmigration wird zu einer Straftat! Es soll nämlich in Zukunft der Begriff “hate speech” oder “Hassrede” auch auf die “Migration” angewendet und strafbar gemacht werden. Kritik an der Massenmigration wird zu einem neuen Straftatbestand.

Kritik an Massenmigration wird zu einer Straftat

Als ich die Aussage des EU-Vertreters über die Konsequenzen des Migrationspaktes im folgenden Video hörte, “de hetts mer de Nuggi useghaue”, da war ich alarmiert, obwohl mich nichts mehr schockiert, was die heutige selbstzerstörerische Europapolitik betrifft. Es soll nämlich in Zukunft der Begriff “hate speech” oder “Hassrede” auch auf die “Migration” angewendet und strafbar gemacht werden. Kritik an der Massenmigration wird zu einem neuen Straftatbestand. Hier mehr…….