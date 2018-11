Argentinien: Mehr als 50.000 Teilnehmer bei Weltforum Kritischen Denkens

Lebhafte Diskussionen und eine kämpferische Stimmung prägten das Weltforum in Argentinien

Buenos Aires. Das erste Weltforum Kritischen Denkens, organisiert vom Lateinamerikanischen Rat der Sozialwissenschaften (Clacso) in Argentinien, ist am 23. November zu Ende gegangen. Die fünftägige Veranstaltung stand im Zeichen des Protests gegen den G20-Gipfel in der argentinischen Hauptstadt, der am Freitag und Samstag dieser Woche stattfinden wird. Mehr als 50.000 Teilnehmer aus über 50 Ländern diskutierten bei Podiumsgesprächen, Vorträgen und in Arbeitsgruppen über neue Widerstandskonzepte gegen die vielfältigen Formen der Unterdrückung und die….