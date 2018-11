Zarif: Amerika ist nicht vertrauenswürdig

In einem Interview mit der italienischen Tageszeitung “Corriere della Sera”, dass bei dem Besuch des iranischen Außenministers in Italien in der vorigen Woche geführt und gestern (Montag) veröffentlicht wurde, sagte Zarif: “Aus der Sicht Irans ist die Trump-Regierung nicht vertrauenswürdig und Verhandlungen mit dieser bringen nichts.”

Mohammad Javad Zarif der zur Teilnahme an der 4. internationalen Konferenz “Mittelmeer-Dialoge”, die vom 22. bis 24. November stattfand, nach Rom gereist war, sagte in dem Exklusi-Interview mit dieser……