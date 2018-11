Der Vorfall von Kertsch: Die Hintergründe und wer davon politisch profitiert

Der Vorfall von Kertsch beherrscht heute die Medien, es ist sogar von einem möglichen Krieg die Rede. Um diesen Vorfall einordnen zu können, muss man jedoch die Hintergründe kennen. Daher möchte ich nun zunächst die Hintergründe beleuchten, um danach die Einschätzungen zusammenzufasen, die es zu dem Thema und auch den möglichen Folgen gibt.

Der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland „feiert“ derzeit seinen fünften Geburtstag, denn er nahm seinen Anfang auf dem Maidan, der Ende November…..

…passend dazu….

Kertsch-Krise: Kreml warnt vor Eskalation

Estland will Sanktionen, Österreich erst eine Klärung des Sachverhalts

Nachdem russische Grenzschützer am Sonntag an der Meerenge von Kertsch zwei ukrainische Militärboote und einen ukrainischen Schlepper gewaltsam stoppten, genehmigte das ukrainische Parlament, die Rada, am Montag die vom ukrainischen Staatspräsidenten Petro Poroschenko verlangte Verhängung des Kriegsrechts, das ab heute vorerst 30 Tage lang in mehreren Grenzregionen der……