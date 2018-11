US-Industrie am Limit: Militär immer abhängiger vom Ausland

Angeblich geht es darum, dass Washington etwas dagegen unternehmen will, dass man Jahr für Jahr ein gewaltiges Handelsdefizit anhäuft, speziell in den Wirtschaftsbeziehungen zu China. Eigentlich gibt es keinen echten Grund dafür, dass die USA mit Strafzöllen agieren und dabei vor allem China ins Visier nehmen. Sinn ergibt das Ganze allerdings, wenn wir einen neuen Bericht der US-Regierung berücksichtigen, in dem es um die industrielle Basis der amerikanischen Rüstungsbranche geht.