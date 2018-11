Unterstützte Belgien libysche Terroristen?

Laut General Hafter lieferte Belgien Waffen an Milizen im Westen Libyens, die diese auch an Dschihadisten in Derna weiterreichten.

General Hafter kündigte an, Belgien wegen Terrorunterstützung zu verklagen. Sein Sprecher Ahmed al-Mesmari sagte: „Belgien hat Waffen an bewaffnete Kämpfer im Westen Libyens geliefert und den Terrorismus unterstützt. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die belgischen Behörden strafrechtlich zu verfolgen. Wir sind im Besitz von Dokumente, mit denen wir unsere Anschuldigungen belegen können.“

Weiter gebe es Beweise, dass Ali Mohammed al-Salabi, Abdelhakim Belhadsch und Khalid al-Scharif an der Lieferung gefährlicher Waffen chinesischer Produktion an Extremisten in der Stadt Derna beteiligt waren.

Al-Salabi ist ein Salafistenprediger und Moslembruder, mit libyscher und….