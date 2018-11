Ukraine-Russland-Konflikt: Ausrufung des KRIEGSRECHTS & westliche HETZE! Hintergründe, die VERSCHWIEGEN werden!

Bild Pixabay.com

Die westlichen Politiker & Medien hetzen!

Die NATO rasselt wieder mal in Kriegstreiberischer Absicht mit dem Säbel!

Die Ukraine ruft Kriegsrecht aus!

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg betonte, alle Mitglieder des Militärbündnisses hätten sich hinter die Ukraine und ihre territoriale Integrität gestellt. Die Ukraine ist nicht in der Nato, strebt aber eine Mitgliedschaft an. „Was wir gestern gesehen haben, war sehr ernst“, resümierte Stoltenberg.

Wieder einmal rasselt Stoltenberg in gewohnter Weise mit dem Säbel. Die deutschen Medien sprechen über die NATO zumeist nur noch als „Verteidigungsbündnis“, was insinuieren soll, dass es friedlich ist und die „bösen“ Russen aggressiv. Dabei hat die NATO (allen voran NATO-Mitglied USA) in den letzten Jahren verheerende Angriffskriege geführt.

Um das geht es im jüngsten Ukraine-Russland-Konflikt:…….