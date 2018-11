Das Kiewer-Regiem lässt 12 Jäheige Kinder “Schützen-Gräber” am Asow-Meer graben. Vermummte Soldaten stehen daneben.

Kriegsrecht in der Ukraine durch Poroschenkos Kiewer Regime ausgerufen:

Der regionale ukrainische TV-Sender TV7 hat ein Video veröffentlicht – in dem zu sehen ist wie ukrainische Soldaten des ukra-faschistischen Kiewer Regimes nahe Mariupol (am Asow-Meer) 12-15-jährige ukrainische Kinder aus dem Ferienlager der sog. Wohltätigkeits-Organisation “Piligrim” am Strand des Asow-Meer nun Schützen-Gräben graben lassen. Daneben stehen vermummte ukrainische Soldaten. Das “Ganze” wird als “Hilfswilligen-Hilfe” medial beworben.

Video des regionalen ukranischen TV-Senders TV7 aus Mariupol:

