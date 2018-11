Präsidentin Michelle Obama: Der letzte Trumpf der Linken gegen Trumps zweite Amtszeit

Als First Lady war sie eher nichtssagend. Ihr Ehemann, Barrack Obama, war der Shooting Star, als er zum ersten Mal als Präsidentschaftskandidat antrat. Er schaffte es, mit seiner lockeren, intellektuell-jungenhaft-eleganten Art die Herzen der Amerikaner zu erobern.

Zur Illustration: Es gab damals, während Obamas Wahlkampf, in den Staaten den höchst sarkastischen Witz, wie in den traditionell superkonservativen Südstaaten, in denen auch heute der Rassismus noch nicht gänzlich verschwunden ist, eine Wahlumfrage von Haus zu Haus gemacht wird. Der Interviewer klingelt an der Tür eines Ku-Klux-Klan-Mitglieds. Die Frau öffnet und wird gefragt „Wem werden Sie denn bei den Wahlen ihre Stimme geben?“ Da ruft der Mann von hinten her: „Den N*** natürlich!“

Nun hat also Ex-Präsident Obamas Ehefrau, Michelle Obama, ein Buch……