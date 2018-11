Polens Premier: USA sind der »einzige echte Garant« für Europas Sicherheit

Morawiecki forderte ein »starkes Polen in einer starken Europäischen Union« und betonte, Polen sei proamerikanisch und proeuropäisch. Polen und USA haben in den vergangenen Jahren ihre militärischen Bindungen rasch ausgebaut als Reaktion darauf, dass Russland ihrer Meinung nach seinen Einfluss erweitert.

Im März unterzeichneten Warschau und Washington ein 4,75 Milliarden Dollar schweres Geschäft, bei dem es darum geht, das von Raytheon produzierte Raketenabwehrsystem Patriot nach Polen zu bringen, um auf diese Weise Polens Verteidigungsmöglichkeiten gegen Russland zu modernisieren. Es war das größte Rüstungsgeschäft in der Geschichte Polens. Unterdessen laufen die Vorbereitungen, das von Lockheed Martin hergestellte und von der NATO betriebene Aegis-Raketenabwehrschild einsatzbereit zu machen. Aufgrund technischer Probleme verzögert sich die Inbetriebnahme voraussichtlich bis nach 2020.

Anfang November hatte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron vorgeschlagen, Europa solle seine außenpolitische und sicherheitspolitische Abhängigkeit von den USA verringern, indem man eine gemeinsame Armee auf die Beine stelle. Diese solle mehr als nur symbolischen Charakter haben und imstande sein, Europas Interessen und Europas Territorium zu verteidigen.

Mit seinen Rufen nach mehr Unabhängigkeit in der europäischen Verteidigungspolitik, ist es Macron gelungen, gleichzeitig Russland und die Vereinigten Staaten zu verärgern. In dem Interview vom 6. November erklärte der französische Präsident: »Wir müssen uns schützen, mit Blick auf China, Russland und sogar auf die USA.« Er regte an, dass Europas Führung eine »echte europäische Armee« aufbaut, um auf diese Weise den Kontinent besser vor Russland zu schützen und gleichzeitig Frankreichs und Europas Politik unabhängiger von den politischen Entwicklungen in den USA zu machen.