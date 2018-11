Finanzapokalypse 2019: Amerikanische Wirtschaft bedroht durch “Zombie-Unternehmen”

Der US-Aktienmarkt hat in den letzten Monaten eine ganze Reihe von Kursverlusten erlebt. In der Zwischenzeit warnen Ökonomen: Der eigentliche Zusammenbruch wird 2019 kommen.

Die Situation ist sehr ähnlich wie vor der großen Finanzkrise von 2008 und kann durch einen merkwürdigen Faktor verschärft werden – den Überschuss an so genannten Zombie-Unternehmen, die keine Chance haben, die vom System der Federal Reserve eingeführte Sparpolitik zu überleben.

Passive Investoren

Analysten der größten Investmentbank der Nation, Goldman Sachs, schätzen, dass die US-Wirtschaft die Folgen des Börsencrashs Anfang nächsten Jahres spüren wird. Bis zum zweiten Quartal werden diese Folgen bis zu 0,75% des BIP “löschen”.

Gleichzeitig glauben Experten, dass die Fälle im Oktober nur ein Test für die Krise sind, mit der der Markt im neuen Jahr konfrontiert sein wird. Ein Grund dafür ist der Überschuss an indexierten Fonds, an gehandelten Anlagen und an anderen passiv verwalteten Fonds.

Zum Beispiel, hebt die Expertin Natalia Dembinskaya hervor, wenn diese Fonds während der Krise von 2008 30% des Marktes ausmachten, beträgt der Anteil heute 83%.

“Da es nicht genügend aktive Investoren gibt, gibt es niemanden, der auch nur die sehr billigen Anlagen kaufen kann”, sagt Goldman Sachs Währungsstratege Marko Kolanovic.

Was sind Zombie-Unternehmen?

Bereits die größte Bedrohung für den amerikanischen Aktienmarkt ist nach Ansicht von immer mehr Experten die große Zahl der so genannten Zombie-Unternehmen, d.h. Unternehmen, die keine Gewinne erwirtschaften und von Schulden leben.

Der Grund für den beschleunigten Anstieg war in der Tat die Zeit der niedrigen Zinsen. Jetzt lässt die immer rigider werdende Politik des Federal Reserve System den Zombie-Unternehmen keine Überlebenschance, da die Aufnahme neuer Kredite zu teuer ist, während die Auszahlung der alten Kredite nicht möglich ist, da die Ausgaben dieser Unternehmen mit den zuvor gewährten Krediten die Gewinne überwiegen.

Nach Angaben der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich hat der Anteil der Zombie-Unternehmen in den Staaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung die gefährliche Rate von 12% erreicht. Das heißt, jedes achte Unternehmen wird in den kommenden Monaten über seinen Konkurs entscheiden.

Einerseits, so Dembinskaya, kann man dies als Marktbereinigung betrachten, aber andererseits schafft die Fülle an “Zombie-Unternehmen” in der Wirtschaft die reale Gefahr einer neuen Krise im großen Stil.

Die Raten werden steigen

Trotz Trumps heftigem Protest, der behauptete, dass das Federal Reserve System “verrückt geworden” sei und zur größten Bedrohung für die US-Wirtschaft geworden sei, beschloss es, seine Politik weiter zu straffen und argumentierte vor allem mit der “Revitalisierung” der Wirtschaft.

In diesem Jahr hat die Agentur beispielsweise den Zinssatz dreimal erhöht. Bis Ende 2019 ist geplant, es noch dreimal zu tun. Jedes Mal, wenn dies geschieht, wird der Schuldendienst zu einer immer komplexeren Aufgabe, vor allem für die genannten Zombie-Unternehmen.

Das Merkwürdigste ist, meint Dembinskaya, dass einer von ihnen der bekannte amerikanische Konzern General Electric ist, der kurz vor dem Bankrott steht.

Seit Anfang des Jahres sind die Finanzen des Industriegiganten um 56% gesunken. Heute ist die Kapitalisierung dreimal niedriger als 2007.

Gerade der Konkurs des ältesten US-Konzerns kann nach Ansicht von Experten zu einem starken Einbruch der Aktienmärkte und damit zu einer globalen Finanzkrise führen.