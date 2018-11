Die USA sind auf dem Weg zu einer neo-feudalen Gesellschaft

Die westliche Welt steuert auf die nächste große Sozial- und Wirtschaftskrise zu. Amerikas Hegemonie schwindet und sein Establishment bekämpft sich untereinander. Um Amerikas Überlegenheit zu bewahren, versuchen Präsident Trump und seine Regierung, die Nation in eine neo-feudale Gesellschaft umzuwandeln, in der der Präsident der neue Kaiser ist, die Finanzelite die Lehnsmänner und die einfachen Bürger zu Leibeigenen werden. Wenn es dem Land gut geht, lebt das Volk in relativer Sicherheit und der Chef wird geliebt. Was den USA bevorsteht, ist der demographische Niedergang und der Ausgleich des Bevölkerungsschwunds durch Einwanderer aus Zentralamerika und Afrika. Diese innenpolitischen Veränderungen werden sich massiv auf die soziale Stabilität und den wirtschaftlichen Wohlstand auswirken. Die USA können nur eine Supermacht sein, wenn das Land stabil ist und die Nation ihr Establishment stützt.

Jerome Powell, der Präsident der Fed, gefährdet Trumps Konjunkturprogramm…..