Der Zwischenfall von Kertsch – Nur ein Vorwand für einen Putsch in der Ukraine

In den Medien wird heute überall über den Vorfall bei Kertsch berichtet. Aber wie üblich werden die Hintergründe verschwiegen. Es geht in Wirklichkeit nicht um einen Grenzzwischenfall, sondern um die Macht in der Ukraine.

Was ist passiert? Ukrainische Schiffe sind in russische Gewässer eingedrungen und von russischen Schiffen gestoppt worden. Die Ukraine behauptet, sie hätte eine Erlaubnis angefordert, was ein Routinevorgang in der Meerenge von Kertsch ist und in der Vergangenheit immer problemlos funktioniert hat. Russland sagt, es hätte keine Anfrage gegeben.