Sämtliche Anschuldigungen der US-Regierung gegen die russische Regierung sind Lügen

DIE ERSTE ANSCHULDIGUNG, die die Quelle der Sanktionen des Magnitsky Act gegen Russland ist, fand 2012 unter US-Präsident Barack Obama statt, und es wurde behauptet, dass Sergej Magnitsky in Russland ein Whistleblower gewesen sei, ein Anwalt, der die Korruption in der russischen Regierung aufdeckte und dafür inhaftiert und dort zu Tode geprügelt wurde. Magnitsky war in Wahrheit kein Whistleblower und auch kein Anwalt, sondern der Buchhalter des amerikanischen Milliardärs Bill Browder, der von der russischen Regierung angeklagt worden war (und der dann aus Russland geflohen war), weil er die russische Regierung um 230 Millionen Dollar steuerlich betrogen hatte. Und, Magnitskys Tod im Gefängnis war auf eine unzureichende medizinische Versorgung seiner Bauchspeicheldrüsenentzündung durch das dortige medizinische Personal zurückzuführen, nicht (wie Browder behauptete) auf “Prügel”.

DIE ZWEITE ANSCHULDIGUNG im Jahr 2014 war, dass “Russland die Krim gestohlen hat”. Diese Anklage ist der Ursprung zusätzlicher (und härterer) Sanktionen gegen Russland und auch der Bündelung von Truppen und Waffen der NATO an und in der Nähe der russischen Grenze, die dort stationiert werden, um angeblich europäische Länder „vor russischer Aggression zu schützen” (wie z.B. die „Annexion der Krim”). Das alles basiert auf grundlegenden Lügen über die Krim und die Ukraine. Eine ausführlichere Darstellung dieses Falles finden Sie hier:

https://www.zerohedge.com/news/2017-02-07/things-will-get-worse-until-us-stops-lying-about-crimea

Aber was den bemerkenswertesten Beweis für alles in dieser ganzen……