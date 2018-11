Es gärt und brodelt – Das ist leider die bittere REALITÄT!

Es gärt und brodelt im ganzen Land!

Deutschland wird von einer ideologisch verbissenen und moralisch verwahrlosten Elite ganz bewusst gegen die Wand gefahren. Überall herrschen politische Arroganz, Staatsversagen und Gleichgültigkeit. In den vergangenen Jahrzehnten gab es keine Zeit, in der »Volksvertreter« und Massenmedien so herablassend und verächtlich mit ihren Wählern und Bürgern umgegangen sind wie heute.

Die Menschen sind es satt, ständig bevormundet zu werden.

Doch immer mehr Menschen reißt die Hutschnur.

Die Bürger begehren auf gegen Angela Merkel.

Viel zu hohe Steuerbelastungen, hohe Miet- und Benzinpreise, Zensur…..

….passend dazu…..

Gelbe Westen Revolution schwappt nach Deutschland und anderen Ländern über – Wofür stehen sie?

Einigen von euch sind vielleicht schon Gruppierungen mit gelben Warnwesten auf den Straßen aufgefallen. Für diejenigen, die noch nicht wissen, um was es sich handelt, versuchen wir ein wenig Klarheit zu schaffen.

Die gelbe Warnwesten Revolution hat in Frankreich angefangen. In den Medien wurden als Grund die steigenden Spritpreise genannt, doch in Wahrheit geht es um den Widerstand gegen die EU-Diktatur.

Der gleiche Unmut ist in so ziemlich jedem EU-Land zu finden, besonders in Deutschland.

Allerdings ziemlich ungewöhnlich für Deutschland, da man dachte, sie würden….