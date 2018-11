Als authentisch bestätigt: Entdeckung von 70 Metallplatten in Jordanien beschreiben Jesus

Entdeckte Metallplatten die 2008 in Jordanien entdeckt wurden, beschreiben und berichten über Jesus aus der Zeit vor 2000 Jahren. Die Metallplatten wurden nun als authentisch bestätigt.

Im Jahr 2008 wurde die Authentizität der 70 Metallplatten in Frage gestellt, aber jetzt wurden die Kodizillen analysiert und bestätigen, dass sie echt und 2000 Jahre alt sind. Die Metallplatten sind miteinander verbunden und stellen Dokumente aus dieser Zeit dar. Besonders auffällig ist die Aussage, dass Jesus überhaupt keine neue Lehre begründet hat, sondern dass er die Lehren König Davids als eine 1000-jährige Tradition weiterführte.

Seine Absicht war es nicht, eine neue Religion zu schaffen, sondern einen Gott zu repräsentieren, der sowohl männlich als auch weiblich ist. Die Metallplatten befanden sich in einer großen Box aus Steinknochen und Blei. Die Wissenschaftler Roger Webb und Chris Jeynes vom “Nodus Laboratory” der Surrey University testeten die Platten ausgiebig und fanden heraus, dass sie einer Probe aus einer alten römischen Mine an der Ausgrabungsstätte in Dorset entsprachen. Die Sprache, die auf den Metallplatten ist Paläo-Hebräisch. Sie erwähnen auch die Apostel Petrus, Johannes, Jakobus und Jesus.

Die Autoren Jennifer und David Elkington haben das Interesse an jordanischen Codizilen wiederbelebt. Sie erhielten vorübergehend die Metallplatten für weitere Studien. Sie versuchten, den Text weitgehend zu übersetzen und zu untersuchen. Sie entdeckten sogar das Gesicht Jesu, umgeben von einem Heiligenschein. Die auf den Metallplatten entdeckten Symbole zeigen eine deutliche Übereinstimmung mit denen des Tempels von Salomo.

Auch die Namen Jesus und Simon wurden entdeckt. Simon ist mit Simon bar Kokba verbunden, der damals eine Rebellion gegen Rom führte. Die Platten sind wahrscheinlich von 137, aber wahrscheinlich Kopien der Originale, die in früheren Zeiten hergestellt wurden. Zusätzlich zum Text gibt es Bilder und Symbole, von denen die meisten mit dem Tempel in Jerusalem verbunden sind. Die Bilder zeigen siebenzeilige Kerzenhalter, Palmen, acht zackige Sterne, Schalen mit Tempelfern und diagonalen Kreuzen als Symbole der frühen Christenzeit. Es wurden auch Verbindungen zum geheimen Kabbala-Schriftzug identifiziert, esoterische und mystische Schriftinterpretationen. Darüber hinaus Hinweise auf verschlüsselte Bibeltexte über die versiegelten Bücher der Bibel von Jesaja, Daniel und Offenbarun

Jesus soll sogar weibliche Apostel an seiner Seite gekannt haben. Dr. Ziad Al Saad, der ehemalige Direktor der Antikensammlung in Amman, betrachtet das Codizil als einen der wichtigsten Funde unserer Zeit. Er hofft sehr, dass die Codicils in Zukunft weltweit bekannt sein werden.

David Elkington ist ein bekannter Forscher und meint: “Das Hauptmaterial befindet sich in neun Tafeln dieses Buches und beschreibt auch die Anfänge hier auf der Erde. Die Darstellungen sind von sehr astronomischer Natur mit Sternen. Es sind drei Sterne darauf, wie die Sonne und anderen erdähnlichen Planeten.”

Er fand auch das Ra-Symbol in ihnen. Er ist überzeugt, dass die dargestellte Sonne nicht für unsere Sonne steht. “Es scheint mir, als wären wir nicht allein im Universum und wir sind die Ableger von entfernten Sternenbesuchern”, erklärt er nachdenklich.

Alle Bildrechte: David Elkington