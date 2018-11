Der größte Steuerraub der Geschichte

Erst #CumEx, jetzt #CumFake: So heißt der Name des größten Steuerraubs der Geschichte. Schon wieder haben uns Gangster im Nadelstreifen ausgenommen, diesmal mit #Phantomaktien. Wir wollen unser Geld zurück! pic.twitter.com/gonfjBYLTj — Fabio De Masi (@FabioDeMasi) 23. November 2018

Cum-Fake stellt Cum-Ex und Cum-Cum in den Schatten. Durch die von der Bundesregierung geduldeten Betrugsmodelle Cum-Cum und Cum-Ex wurden etliche Milliarden Euro an staatlichen Geldern geraubt, alleine durch Cum-Ex über 30 Milliarden an Steuergeldern. Cum-Fake stellt noch eine weit krassere Betrugsmasche dar. An dieser waren Banken und Finanzdienstleister beteiligt und strichen ihren Anteils des Gewinns ein (beispielsweise die Hälfte des Gewinns).

Die Bundesregierung und insbesondere die CDU/CSU schauten bei den Raubzügen ihrer Kumpels weg……