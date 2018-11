Trump: “Schlechte” Welt sollte für den Mord an Khashoggi verantwortlich gemacht werden

Sagt, dass die USA keine Verbündeten haben könnten, wenn sie den Handel mit Saudi-Arabien wegen des Mordes einstellen würden

Jason Ditz

Wer steckt hinter dem Mord an Jamal Khashoggi? Saudi-Arabien war es, aber wenn wir hören, wie Präsident Trump in seiner letzten täglichen Tirade wissen lässt, wie er Saudi-Arabien nicht bestrafen wird, sind wir wirklich alle schuld, außer natürlich die Saudis.

Nach seinem üblichen Lob für den enormen Reichtum der Saudis erklärte Trump, dass “die Welt vielleicht zur Verantwortung gezogen werden sollte, weil die Welt ein schlechter Ort ist”. Die Welt ist ein sehr, sehr übler Ort.” Danach beschwerte er sich über China.

Damit sind die Saudis wie immer sicher vom Haken, wobei Trump darauf besteht, dass sie “wirklich gewaltige Arbeitsplätze schaffen” und die Ölpreise niedrig halten. Er behauptete auch, dass Israel ohne saudische Hilfe im Mittleren Osten nicht existieren könne.

Trump bestreitet weiter die CIA-Beurteilung, dass der saudische Kronprinz den Mord angeordnet hat, indem er sagt, dass er denkt, dass die CIA nur das “Gefühl” hatte, dass das der Fall war. Selbst wenn es wahr wäre, machte er sich über die Vorstellung lustig, “Hunderttausende von Arbeitsplätzen” aufzugeben und sich nicht mit Leuten zu verbünden, die Reporter umbringen.

“Ehrlich gesagt, wenn wir uns an einen solchen Standard halten würden, wären wir nicht in der Lage, jemanden als Verbündeten zu haben”, fügte Trump hinzu. Es ist nicht klar, warum Präsident Trump weiterhin versucht, Unsicherheit über den saudischen Mord vorzutäuschen, obwohl selbst den Saudis ziemlich klar ist, dass sie den Journalisten getötet haben. Seine Einstellung in dieser Angelegenheit ist, dass die Saudis sichere Verbündete sind, egal was sie tun. antikrieg.com