Süddeutsche versus Gellermann: Schlechtem SZ-Journalismus folgt juristisches Debakel

Eigentlich ging es in der Sache Hubert Wetzel (SZ) gegen Uli Gellermann nur um den Konjunktiv und Tendenzjournalismus gegen Russland. Bei der SZ beschloss man, in Sachen Feindbildpflege aber noch einen draufzusetzen – auf Kosten der Staatskasse.

Es begann mit einem im Was-Wäre-Wenn-Stil geschriebenen SZ-Artikel von Hubert Wetzel – Titel “Goldene Zeiten” – auf der dritten Seite einer SZ-Ausgabe vom Januar 2017 und endete am 21. November 2018 mit einem abrupten Schlusspunkt in der Auseinandersetzung zwischen der SZ (Südwestdeutsche Medienholding) und dem Journalisten Uli Gellermann in München vor Gericht.

Das Vorspiel

In seinem Was-Wäre-Wenn-Artikel wälzt sich SZ-Mitarbeiter Wetzel schlicht auf Grundlage eines “Schmuddel-Dossiers” (in dem nichts bewiesen ist) eines “ehemaligen britischen Geheimdienstmitarbeiters” (in dem nichts bewiesen ist) in einer Konjunktivorgie und Sexfantasien, um via Donald Trump Stimmung gegen Russland zu machen. Denn Russland, also Putin, könnte ja womöglich im Besitz eines Videos mit Sexorgien Trumps sein, als dieser vor Jahren in einem Nobelhotel in Moskau abstieg. Wetzel erwähnt zwar beiläufig, dass davon nichts beweisen…..