Massive Demonstrationen im Jemen gegen den Terrorstaat Namens Saudi-Arabien

….war da was in unseren NATO-Medien?…..

Trotz der Fortschritte bei den Friedensgesprächen und des Aufrufs zum Waffenstillstand haben viele jemenitische Einwohner auf die neuesten Bombardierungen der saudischen Koalition reagiert und das Schlachtfeld betreten.

SANA’A, YEMEN — “Heute marschieren wir, um unsere Bereitschaft zu verkünden, uns dem saudischen Bündnis mehr denn je entgegen stellen”, sagte Abdulrahman Al-Hamran, ein Demonstrant in al Sabeen, Jemen. Al-Hamran war einer der Millionen, die sich am Mittwoch in sechs jemenitischen Provinzen versammelten, um dem Geburtstag des Heiligen Propheten Mohammeds zu gedenken und Saudi-Arabien zu verurteilen.