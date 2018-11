Irans Präsident fordert islamische Welt zu Einigkeit gegen USA auf

DPA

Irans Präsident Hassan Ruhani hat die Muslime weltweit dazu aufgerufen, sich gegen die USA zu vereinen.

“Sich dem von Amerika angeführten Westen unterzuordnen, wäre Verrat an unserer Religion… und an den zukünftigen Generationen dieser Region”, sagte Rohani am Samstag auf einer internationalen Konferenz über die islamische Einheit in Teheran. Man habe die Wahl, “entweder rote Teppiche für Kriminelle auszurollen” oder sich entschieden gegen Ungerechtigkeit zu stellen und dem Islam treu zu bleiben, sagte er offenbar mit Blick auf den Erzrivalen Saudi-……