Hier kommt die zweite Runde von unserem Live-Event: Das Börsianische Quartett! Wir haben nicht nur auf der Bühne mit Florian Homm und Co. diskutiert, es gab vor Ort auch spannende Vorträge zu Investments und Reichtum. Gold-Experte Robert Vitye (Solit) erklärt in diesem Video, warum er Gold für das ultimative Geld hält und warum Anleger gerade in diesen Zeiten in das Edelmetall investieren sollten

